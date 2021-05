Roma, carabiniere ferito alla testa in scontri con manifestanti a Montecitorio

Scontri a Roma a piazza Montecitorio. Durante il sit-in indetto da S.I. Cobas per discutere della vertenza del Movimento 7 novembre, ci sono stati momenti di tensione quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro con il ministro Orlando. Il gruppo si è poi spostato in piazza Colonna, dove si sono verificati tafferugli.

Un carabiniere è rimasto ferito durante i disordini. Una volta caduto a terra durante una carica di alleggerimento, alcuni manifestanti gli avrebbero tolto il casco e lo avrebbero colpito alla testa, forse con dei calci. Non sarebbe grave. Al vaglio le registrazioni delle telecamere per ricostruire con esattezza l'accaduto. Sette le persone che sono state fermate.