Scorpione punge una neonata sette volte: era finito nel pannolino

Martedì 25 Settembre 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morsa da unoa soli. Unabrasiliana, Maria Sofia è una vera miracolata, visto che così piccola è statapiù volte da uno scorpione giallo. L'animale sarebbe scivolato dentro il suo pannolino mentre la bimba era dentro la culla, ma fortunatamente sua mamma si è subito accorta che qualcosa non andava.Fernanda, 25 anni, che vive a Vitoria da Conquista, nel nord-est del Brasile, ha visto che la piccola non voleva mangiare e sembrava avesse difficoltà respiratorie, così l'ha portata subito in ospedale. I medici si sono accorti che nel pannolino c'era qualcosa che non andava e hanno notato lo scorpione che aveva punto ben 7 volte il sederino della bambina. A Maria Sofia è stato subito somministrato un antidoto, la tempestività dei soccorsi, entro le due ore dalla prima puntura, ha permesso che potesse salvarsi la vita.Secondo quanto riporta il Daily Mail , se la mamma non si fosse accorta in tempo che c'era qualcosa di strano, la bimba non sarebe sopravvissuta. «Ero così spaventata quando ho aperto il pannolino di Sofia e ho scoperto lo scorpione, sono stata colta dal panico perché avevo troppa paura di toglierlo, quindi sono corsa a chiedere aiuto a una guardia che ha rimosso la creatura», ha raccontato la mamma. La bambina è rimasta per qualche giorno in terapia intensiva, dove è stata tenuta sotto controllo, ma oggi sta bene e non ha avuto conseguenze.