Senegalese picchiato, «negro di m....via da qui»: identificati alcuni dei baby aggressori

Identificati alcuni dei baby aggressori del giovane senegalese Boubacar Kande, 20 anni, pestato a sangue nella notte tra sabato e domenica nella centralissima via Cavour, a Palermo. Si tratti di alcuni minorenni, sembra quattro, indagati dalla Procura dei minori di Palermo. Ma la lista di indagati potrebbe presto allungarsi. Ci sarebbe anche un adulto ma il suo ruolo sarebbe stato marginale. Alcuni sono già stati identificati, altri lo saranno presto. Sono una decina i ragazzi che avrebbero preso parte, con ruoli diversi, all'aggressione subita dal ventenne senegalese in via Cavour. Sono tutti minorenni, tranne uno che, però, avrebbe avuto un ruolo marginale.

Palermo, senegalese aggredito in strada. «Negro di m*, via da qui». Lamorgese: «Massima attenzione»

«C'è molta rabbia, c'è una violenza repressa in tanti giovani che non riescono a canalizzare questo impeto in azioni positive e prendono di mira chi è più debole. Preoccupa il diffondersi del pregiudizio nei confronti del diverso, alimentato da un clima politico che fomenta la paura», dice don Enzo Volpe, il parroco che nel popolare quartiere Ballarò, a Palermo, dirige da anni il centro salesiano Santa Chiara, occupandosi delle comunità di migranti e degli ultimi. E proprio a Casa Santa Chiara per alcuni mesi è stato ospite Boubacar Kande, il 20enne di origini senegalesi, ma da anni residente a Palermo, brutalmente aggredito sabato notte nella centralissima via Cavour da un gruppo di giovanissimi.



Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA