Ragazza fa sesso con una pornostar, lei la filma e posta il video online: «Ora ha paura di essere riconosciuta»

Un video hard girato nell'intimità è stato diffuso con un link sui social, e l'ignara protagonista si è trovata in rete senza aver mai dato il consenso. A diffonderlo sarebbe stata Angela Gabriella Princz, nome d'arte Blueangy, escort e porno attrice di 52 anni di origine ungherese che ha ripreso l'incontro a luci rosse con una donna, che di mestiere fa altro, ma non il porno. Quando ha scoperto di essere, suo malgrado, un personaggio reso pubblico a sua insaputa, ha fatto scattare la denuncia contro Blueangy, scrive Repubblica.

Ad indagare è la procura di Roma, che ha aperto un'inchiesta nei confronti dell'ungherese per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. L’escort, lo scorso maggio, avrebbe caricato sul suo profilo Twitter un link per poter vedere il filmato hot pagando 25 dollari, in cui la 52enne ungherese è protagonista insieme ad un'altra donna, che avrebbe autorizzato la ripresa, ma solo per una condivisione privata e non la diffusione sul web.

Dopo il link, migliaia di commenti di utenti che la cercavano sul web, ma soprattutto il timore che un momento privato e del tutto lecito della sua vita, finisse sotto gli occhi di parenti ed amici. Dopo la denuncia, gli agenti hanno perquisito l’appartamento dell’attrice hard, portandosi via cellulari e tablet a caccia del video. Ma ormai il danno è stato fatto ed il problema, ora, è cancellare quel video disponibile su una piattaforma a pagamento.