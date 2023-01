Moglie scopre il marito in un bordello e massacra di botte la prostituta. L'aggressione choc in un video: nessuno ha difeso la donna

La moglie scopre il marito in un bordello in Thailandia, ma invece di prendersela con lui, picchia la prostituta con cui il marito aveva appena fatto sesso. La scena della violenza, durata oltre cinque minuti senza che nessuno intervenisse, è stata ripresa da alcuni presenti. Il video choc è stato pubblicato da "Viral Press".

La donna sarebbe entrata nella casa a luci rosse dopo che il marito era andato via, riporta il Daily Mail. Ha cercato la prostituta con cui era stato a letto e dopo averla trovata, l'ha spogliata e picchiata. La ragazza, coperta solo da un asciugamano bianco, ha provato a spiegare la sua posizione alla donna: «Non sapevo fosse sposato, smetterò di vederlo». Ma la violenza è proseguita senza che nessuno la fermasse. La polizia locale ha avviato un'indagine, per fare chiarezza sull'accaduto.

«Gli agenti stanno controllando dove è avvenuto l'incidente. Nessuno riconosce quel posto. Non ci sono state denunce da nessuna delle persone coinvolte, ma incoraggio la vittima a denunciare l'incidente alla polizia», ha dichiarato il colonnello Sarawut Chuprasit della stazione di polizia provinciale di Mueang Phuket.

