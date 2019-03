Le galline di una fattoria francese hanno beccato a morte un'audace volpe che aveva osato introdursi nel loro pollaio, come riferito da AFP. Secondo il racconto del periodico francese, il...

Un omaggio a un grande napoletano, un eroe che non può e non deve essere dimenticato. Un murales in omaggio a Salvo D'Acquisto, voluto dai Carabinieri e la III Municipalità, firmato...