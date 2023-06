È morto dissanguato. Un banalissimo intervento di routine con una smerigliatrice in una faccenda domestica è costato la vita a Roberto Colasanti 59 enne di Fontana Liri, ex operaio della Videocolor di Anagni. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 20: il disco del "frullino" gli ha causato una profonda ferita a un braccio. Le urla disperate dell’uomo che di lì a pco ha perso conoscenza hanno allertato i suoi familiari, che hanno fatto subito scattare l’allarme. Una corsa contro il tempo per i sanitari del 118 giunti da Isola del Liri, la perdita di sangue era copiosa e le condizioni dello sfortunato operaio apparivano critiche. Giunti all’hospice di Isola del Liri si è cercato di tamponare, di effettuare un intervento paliativo, ma le sue condizioni peggioravano di minuto in minuto.

Non c’era da perde tempo, immediato il trasferimento al SS. Trinità di Sora, dove però, la situazione è precipitata e lo sfortunato operaio è deceduto. Sposato e padre di due figli Roberto Colasanti, abitava in via Tito Cannone vicino il campo sportivo la strada che conduce alla discoteca Easy Life. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente: «Sono dispiaciuto – ha commentato il sindaco Gianpio Sarracco – un uomo per bene che aveva tirato su una famiglia modello. Una morte assurda che lascia tutti sgomenti in una comunità così piccola come la nostra». Roberto Colasanti era nonno e la sua passione era per le due ruote, per la vespa