Il cadavere di un uomo è stato trovato in un pozzo nelle. Si tratterebbe di una delle due persone di cui non si avevano notizia da ieri: une unche avevano litigato., ritenuto responsabile dell'omicidio, si è tolto la vita quando ha sentito che i carabinieri stavano bussando alla porta dell'agenzia immobiliare del padre nel centro di Noci. Il corpo, a quanto si apprende, presenta ferite sul volto e sulla testa e colpi di arma da fuoco sulla schiena. Sono state le rispettive famiglie a denunciare la scomparsa dei congiunti, che avevano rapporti commerciali. Amatulli si è ucciso con un colpo di fucile nella sua agenzia immobiliare, stessa arma che avrebbe usato per uccidere poco tempo prima Martucci.