Simone Veronese, giovane papà morto a 24 anni a Ferragosto: malore improvviso in strada

Se n’è andato la notte di Ferragosto, lasciando sgomente e nel dolore due comunità, quelle di Chioggia e Sottomarina. Simone Veronese, 24 anni, è morto per un malore improvviso mentre era in strada. Viveva in un appartamento di Sottomarina. Molto conosciuto, anche a Chioggia, per la sua attività di agente immobiliare, era papà di una bambina. I primi ad accorrere sul posto della tragedia sono stati i sanitari del 118, che hanno provato inutilmente a rianimarlo.

Simone Veronese, due comunità sotto choc

Shioggia e Sottomarina sono due comunità sotto choc.

Il 24enne era residente in una delle abitazioni comunali di Sottomarina: la notizia è corsa veloce, martedì 15 agosto, in tutta la città. I carabinieri confermano che il decesso sarebbe da attribuire a “cause naturali”. Al momento del malore sono intervenuti i militari del distaccamento di Chioggia e gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita del ragazzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici, che hanno inondato i suoi profili social di affetto ed espresso la loro vicinanza ai genitori.