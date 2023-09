​Spari in strada a Tor Bella Monaca, morto un uomo e ferita la compagna. «È stato un agguato»

Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia, nella zona Casilino. A bordo della vettura anche la compagna della vittima rimasta ferita e portata al policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda indaga la polizia che sta anche effettuando i rilievi con la Scientifica sul posto.

Il movente

Sarebbe un vero e proprio agguato quello che oggi, a Tor Bella Monaca, ha visto uccidere un uomo in pieno giorno e ferire la sua compagna.

