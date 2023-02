OSPEDALETTO EUGANEO - Ha vinto 63.594 euro. Ma se avesse azzeccato anche il sesto numero del Superenalotto, ora sarebbe tra i Paperon de Paperoni più ricchi d’Italia: avrebbe portato a casa ben 371 milioni. Una bella differenza. Tanto che, quando l’ha scoperto, il “fortunato” giocatore è passato dalla gioia della vincita - consistente ma che non cambia la vita -, alla disperazione per non aver centrato per un solo numerino il jackpot milionario. Quello sì così ricco da far girare la testa. Ieri mattina al bar Smanio di Ospedaletto (Padova) non si parlava d’altro. Il vincitore è passato per far controllare la schedina alla barista e solo in quel momento ha scoperto di aver azzeccato un “5”. Sarebbe bastato azzeccare un numerino in più e un padre di famiglia del luogo potrebbe essere ora annoverato tra i pochissimi supermilionari d’Italia. Invece ha portato a casa “solo” 65.594 euro che diventano 50.975 una volta dedotte le imposte statali.

LA VINCITA

Le dipendenti hanno visto il vincitore entrare in bar, prendere un caffè e spostarsi al terminale della ricevitoria. Con fare tranquillo, quell’uomo sulla cinquantina ha estratto una serie di schedine del Super. «Mi ha chiesto di controllare se aveva vinto qualcosa - racconta la barista - Io non lo avevo mai notato prima d’ora. Ho passato le giocate al lettore ottico fino a quando una schedina ha suonato. Ho visto la cifra e non credevo ai miei occhi. Quel signore aveva appena vinto una somma considerevole». Sottovoce, la ragazza ha riferito la lieta notizia all’avventore, che subito ha gioito senza farsi troppo vedere. «L’ho visto felicissimo - ha proseguito la barista - Poi però ha capito che era arrivato ad un passo da un premio milionario e si è adombrato, quasi lamentandosi della sfortuna». Facile replicare che sfortune del genere farebbero comodo a tutti.

IL GIOCO

Allo “sconosciuto” vincitore è stato poi spiegato come incassare il bonifico: in caso di cifre così alte bisogna prenotare l’incasso direttamente agli uffici della Sisal di Milano o Roma. Al bar Smanio, classico ritrovo di paese, giocano più o meno tutti al Superenalotto. Tentare la sorte con le sestine offre oggi il jackpot più alto al mondo: al concorso di stasera chi centrerà il 6 vincerà 371 milioni di euro. Una cifra astronomica. Ma ieri mattina nessuno sapeva, probabilmente perché il titolare Andrea Smanio aveva disposto che si mantenesse riserbo assoluto. «Si tratta della vincita più alta mai ottenuta qui da noi - ha spiegato il 40enne proprietario - Offriamo tutti i giochi legali, dal Lotto al Super fino alle scommesse sportive. In prevalenza le persone prendono i gratta e vinci, però il Superenalotto è sempre molto giocato. La clientela da noi è variegata, dalla gente di paese ai lavoratori di passaggio. Di sicuro, noi non conosciamo quel signore». I clienti