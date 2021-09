Erano arrivate in Italia per trovare un lavoro e aiutare i figli piccoli lasciati in patria e invece si sono ritrovate segregate e costrette a prostituirsi in un'abitazione del centro di Terni. Vittime tre giovani moldave di 22 e 23 anni, salvate dai carabinieri dopo un'indagine lampo che ha portato all'arresto di due loro connazionali per sequestro di persona, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

