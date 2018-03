Terrorismo in Italia, de Raho: «Sono 50 i foreign fighters, strategico il controllo del web»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Marzo 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di ritorno da Potenza, dove ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo procuratore capo Francesco Curcio. Dopo gli allarmi del ministro dell'Interno, Marco Minniti, e gli arresti disposti dalla Procura di Roma, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, parla del rischio terrorismo in Italia in vista della Pasqua.«Ci sono generici segnali, su cui convengo, che possono preoccupare. In generale, la Pasqua, come festa religiosa cattolica di particolare significato che attira a Roma tantissimi fedeli, rischia di rappresentare un momento che il terrorismo islamico potrebbero sfruttare per azioni eclatanti».«Per la verità, al di là delle mie considerazioni generali, senza nulla voler togliere all'allerta lanciato dal ministro, non credo vi sia davvero altissimo rischio. Questo perché l'attività dei servizi e della polizia giudiziaria è costante, così come quella della magistratura. Basti vedere le inchieste delle ultime ore».Queste inchieste non dimostrano che in Italia esistono pericolose cellule di terrorismo islamico?«Le operazioni di Roma, Torino, Bari confermano la nostra attenzione preventiva verso qualsiasi segnale su possibili soggetti pericolosi. La Rete offre strumenti di proselitismo, addestramento, collegamento, radicalizzazione inimmaginabili in passato. Il controllo della Rete è fondamentale e continuo».«Quelli in rientro non dovrebbero essere più di una cinquantina in Italia. Il nostro Paese viene considerato più territorio di passaggio, dopo la fine dello Stato Daesh. Vanno tenuti d'occhio gli immigrati di seconda generazione, che soffrono condizioni sociali di emarginazione e offrono il principale terreno di cultura alla radicalizzazione del terrorismo, in un'ansia di riscatto e protesta generale contro la società occidentale».