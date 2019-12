Tombe profanate e bare squarciate per rubare l'oro ai defunti

Due bare squarciate e una tombe profanata nel cimitero: tutto questo per rubare l'oro dei defunti. Accade nel cimitero di San Vito, a Udine, dove, nei giorni scorsi, si sono registrati questi atti fatti ai danni dei defunti nel sepolcro della famiglia di origini nomadi Braidich-Hudorovich.

Famiglia di origini nomadi che ha una particolare attenzione per i defunti e che ritiene questo oltraggio ai defunti una maledizione, dice l'avvocato che sta seguendo il gruppo familiare al Gazzettino, ricordando che la famiglia vittima di questi atti è ben integrata in città, ritenendo che non ci siano faide in atto tali da giustificare simili atti ai danni dei defunti.

La profanazione è stata scoperta mercoledì, quando un membro della famiglia è andato in cimitero: qui si è accorto che la pesante lastra di marmo che era stata posta sulla tomba era stata rimossa, poi nlla cripta sottostante, ha visto le bare squarciate e ha lanciato l'allarme.



Ultimo aggiornamento: 15:21

