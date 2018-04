Aymene Es Sabihi, 19 anni, nato in Marocco e residente a Torino, è stato interrogato questa mattina in carcere a Cuneo: il giovane è uno dei componenti della banda dello spray arrestato dalla polizia del capoluogo piemontese per furti e rapine messe a segno in Italia e all'estero. A due degli amici che quella sera Aymene raggiunse in piazza, la Procura contesta, tra gli altri, il reato di morte in conseguenza di altro delitto e le lesioni.

La sera del 3 giugno 2017 si trovava in piazza San Carlo insieme ad altri membri della gang. «Al momento - spiega il suo difensore, l'avvocato Basilio Foti - non gli è stata avanzata nessuna contestazione che abbia a che fare con ciò che è accaduto in piazza San Carlo». Il ragazzo ha ammesso di aver partecipato ai furti e alle rapine. «Con piazza San Carlo non c'entro nulla - ha detto - Sono arrivato dopo la partita».

Martedì 17 Aprile 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 16:39

