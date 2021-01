Toti mostra la foto di una bambina nigeriana: «Prima nata a Genova nel 2021», ma volano insulti razzisti. La Lega: «Non è italiana»

Una bambina nigeriana, prima nata in Liguria in questo 2021, è stata ricoperta di insulti razzisti. La foto della neonata tra le braccia della madre, nata poco dopo le 3 del mattino a Genova, è stata pubblicata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui suoi profili social per festeggiare i primi nati del nuovo anno nella sua terra che sono stati definiti «i primi liguri nati nel 2021». Una frase che non è piaciuta agli utenti che hanno iniziato a prendersela sia con la piccola che con il governatore Toti.

APPROFONDIMENTI BENVENUTA A Roma la prima bambina nata nel 2021: si chiama Aurora, venuta al... PRIMO PIANO Roma, Aurora è la prima bimba nata nel 2021

«Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il Louis e dal @SanMartino_Ge mi arriva la foto di Greta, prima nata a Genova. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome di tutta la #Liguria», il messaggio pubblicato da Toti. A quel punto sono partite le reazioni del mondo social. Insulti razzisti, qualcuno pure politicamente sconclusionato, paragoni iperbolici ma senza dubbio di matrice razzista.

La furia è stata tale e tanta che Toti è intervenuto nei commenti per ribadire che «chi nasce in Liguria è ligure» mentre gli amministratori hanno eliminato dall'elenco dei commenti quelli di chiara matrice razzista. Ne sono rimasti alcuni del tipo «Dopo il vaccino obbligatorio, lo ius soli? Renzi la aspetta a braccia aperte!», oppure «Nata in Liguria, ma somala o africana a prescindere...» e «Non è vero che chi nasce in Italia è italiano. Cosa hanno di ligure questi signori? Ma cosa sta dicendo?» oppure «Stupido e iprocrita pietismo» ma anche un incredibile «se io fossi nata al polo sud di certo non ero per diritto di nascita un pinguino!». Infine commenti più propriamente politici: «si sta smarcando dai suoi alleati?».

«Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo», ha aggiunto il governatore Toti rispondendo ai commenti al post .

LA LEGA: «NON È ITALIANA» «Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. No allo Ius soli». Così il capogruppo regionale della Lega, Stefano Mai, commenta il post del presidente della Liguria, Giovanni Toti, che saluta la nascita di una bimba da genitori nigeriani. «Con la Lega al governo in Liguria così come, speriamo presto, a Roma - ha aggiunto Mai - non accadrà mai che l'acquisizione della cittadinanza italiana avvenga come semplice conseguenza del fatto giuridico di essere nati in Italia. Occorre difendere le nostre tradizioni e la nostra identità. Pertanto, la trasmissione alla prole della cittadinanza dei genitori, sulla base della discendenza e non del luogo di nascita, è fondamentale».

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA