Trapani, un gruppo di mamme babysitter per la bimba di un'ambulante

Domenica 25 Agosto 2019, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è una storia che potremmo chiamare "L'Italia bella". Anzi chechiama proprio così. Lei è una giovane madre di Roma, in vacanza a, diventata narratrice di una piccola favola che chiude in bellezza l'estate italiana. L'ha condivisa su, con una foto che in poche ore è diventata virale.«L'Italia quella bella, oggi ve la racconto io da Trapani. Sono le 13.00, e arriva sulla spiaggia uno dei tanti ambulanti che cercano di vendere qualcosa. Solo che stavolta è donna. Solo che stavolta è mamma». Il racconto di Desirè continua così: «Ha una cesta enorme che tiene in bilico sulla testa, con dentro tutto ciò che vorrebbe vendere, e dietro, legata sulla fascia, la sua bambina. Avrà 2 anni e mezzo, 3 al massimo. Sta sotto al sole in groppa alla sua mamma mi chiedo da chissà quante ore».«Subito mi sento in difficoltà. Guardo mia figlia e penso che sono 3 ore che mi affanno per farle scegliere cosa mangiare, per coprirle la testa dal sole, per stare attenta che non beva acqua troppo fredda. Dico a Gabri che vado a comprare qualcosa da quella mamma e che vado a portare un po' di frutta fresca alla bimba e darle qualcosa da mangiare. Ma non c'è stato bisogno di fare niente. Perché oggi l'Italia bella è stata quella delle mie vicine di ombrellone che tutte insieme hanno detto a quella mamma come loro, di andare a lavorare tranquilla, perché alla sua bambina ci avrebbero pensato loro»Il post di Desirè si chiude: «Ed è proprio così che è andata. La mamma ha continuato il suo giro per le spiagge, e la piccola ha mangiato insieme a tutti i nostri figli sotto l ombra del ristorante dello stabilimento, ha giocato sulla riva, ha fatto i gavettoni insieme agli altri bambini della spiaggia. E io oggi sono felice, perché è stato davvero bello vedere tutto questo»