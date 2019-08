Domenica 18 Agosto 2019, 19:20

In prossimità della spiaggia di Scario - nell'ambito delle ricerche del turista francese disperso nel Cilento - sono state trovate tracce di sangue che saranno esaminate nel laboratorio di analisi di Vallo della Lucania per verificare se siano del gruppo sanguigno del giovane. Nella zona delle ricerche é giunto anche anche l'ambasciatore di Francia e il padre di Simon.La madre di Simon, la signora Delfina Godard, giunta in Italia mercoledì 14 agosto, venerdì scorso ha lanciato un appello tramite il sito di informazione online «Trekking tv» del Golfo di Policastro. Si tratta di un appello accorato soprattutto ai ricercatori quello fatto venerdì scorso. «Ringrazio chi é intervenuto subito ma chiedo un intervento ancora più massiccio di persone e mezzi perché la zona in cui é andato Simon é molto vasta» aveva detto la signora Delfina. Poi aveva ribadito: «Simon prima di partire ha lasciato una mappa del percorso, ma non so se mio figlio ha cambiato idea ed ha preso un altro percorso».Dal canto suo, il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha incontrato l'ambasciatore della Francia in Italia, Christian Masset, per fare il punto della situazione. Il prefetto, si legge in una nota, ha illustrato le attività svolte che hanno coinvolto un notevole numero di uomini e mezzi messi in campo in questi giorni, ulteriormente implementati nella giornata odierna. L'ambasciatore, sempre secondo la nota della prefettura di Salerno, ha ringraziato per l'impegno profuso da tutte le componenti operative delle forze di polizia e di protezione civile, offrendo collaborazione del suo paese alle operazioni di soccorso.