Turista precipita dal Civetta: volo di 100 metri sul ghiaione, morto

BELLUNO - Un turista britannico di 60 anni è morto oggi in Val di Zoldo, sul Civetta, precipitando da un sentiero attrezzato e finendo un centinaio di metri più in basso su un ghiaione. Quando sul posto sono giunti i soccorritori, con l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, per l'escursionista non c'era più nulla da fare. La salma è stata trasportata a valle, a Campo di Forno di Zoldo, dove attendevano, in caso di supporto, le squadre dagli uomini del Soccorso Alpino.



L'allarme era stato dato da alcuni testimoni, che avevano visto l'uomo precipitare del Sentiero Tivan, il numero 557, a circa 2.300 di quota. È probabile che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre percorreva un tratto attrezzato del sentiero, finendo nel vuoto.

Lunedì 20 Agosto 2018, 20:14 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 20:52

