Variante XE, il virus «ibrido» che nasconde i suoi segreti

Subito una buona notizia (forse l'unica): ieri, 7 aprile, è stata raggiunta quota 90 per cento della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale. L'80% della popolazione over 12 vaccinata era stato raggiunto l'8 ottobre 2021. L'Italia è arrivata all'obiettivo a piccoli passi e con il fiato corto visto che l'andamento delle vaccinazioni continua a segnare indici molto bassi: ieri somministrate appena 14.695 dosi di cui 11.381...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati