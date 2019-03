Venezia, incendio palazzina: marito e moglie morti in camera da letto

I vigili del fuoco sono a lavoro dalle 4 a Bressagio nell'isola di Murano a Venezia per l'incendio di un'abitazione: nel rogo è morta una coppia di anziani. Ferita una donna, rimasta ustionata, mentre un uomo è stato tratto in salvo. Le squadre dei pompieri accorse dal comando lagunare con due autopompe e da Mestre con una terza squadra trasporta dal personale di Marittima hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto una palazzina con tre appartamenti. Al primo piano i vigili del fuoco entrati con gli auto respiratori hanno rinvenuto in camera la coppia di anziani deceduti di 94 e 96 anni sorpresi dal fumo.



La donna 45enne residente al piano terra aiutata dai vicini di casa è riuscita a uscire, pur rimanendo ustionata. Morto il cane della signora. La donna gravemente ferita è stata assistita dal personale medico e trasferita al centro grandi ustionati di Padova. L'uomo, abitante al secondo piano, allertato dalle grida dei passanti è riuscito a mettersi in salvo scendendo per le scale invase dal fumo. Il suo gatto è stato trovato morto nell'appartamento. Le cause dell'incendio sono al vaglio del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione.

Sabato 30 Marzo 2019, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 10:08

