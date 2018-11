Roma, funzionario dei vigili arrestato mentre intasca la mazzetta da un ristoratore

Mercoledì 28 Novembre 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 15:50

Funzionario deiurbani arrestato dalla Squadra Mobile mentre intasca una mazzetta da 400 euro dalle mani di un ristoratore di. L'uomo, Claudio F., 63 anni, in forza all'amministrativa del II Gruppo Sapienza, è accusato di concussione aio danni dell'esercente. L'operazione è scattata martedì pomeriggio dopo che i poliziotti della IX sezione Anticorruzione si erano appostati nel locale fingendosi clienti. Il funzionario pubblico si era presentato nel ristorante intorno alle due del pomeriggio, pretendendo i 400 euro. Una volta effettuato lo scambio di denaro, il personale di polizia presente sul posto è immediatamente intervenuto, traendo in arresto il funzionario e recuperando dalle sue tasche le banconote appena ricevute dall’imprenditore.L’attività è proseguita con l’esecuzione di perquisizione personale e locale, la quale ha dato esito positivo presso l’abitazione del vigile dove è stata rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacendo del tipo cocaina, sequestrata amministrativamente. E’ stato inoltre accertato che l’imprenditore era vittima da tempo delle richieste di denaro da parte di Claudio F.. In particolare, a seguito di un controllo presso il suo ristorante e alla successiva contestazione di violazioni amministrative per circa 8.000 euro è stato avvicinato, in più occasioni, dallo stesso con la pretesa di denaro sotto la minaccia di elevargli contestazioni amministrative con multe per migliaia di euro.Già precedentemente, in data 19 ottobre scorso, infatti, il funzionario aveva richiesto e ottenuto dal ristoratore la somma di 500 euro, sempre con la motivazione di evitare ulteriori controlli amministrativi al proprio esercizio commerciale.