Violenza contro le donne, la vergogna dei fondi spariti

Venerdì 23 Novembre 2018, 11:30

Violenza contro le donne, l'indignazione è a buon mercato. Ieri l'onorevole Mara Carfagna, parlamentare Fi e vice presidente della Camera, ha lanciato l'allarme e al Mattino ha spiegato: «È un grave errore della burocrazia fermare o rallentare i fondi antiviolenza per le donne: così si vanificano tutti gli sforzi fatti con molta fatica in questi anni». Ma, alla prova dei fatti, la situazione appare anche peggiore di quella descritta dalla Carfagna. Le risorse complessive per Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, stanziate dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, ammontano a 85,3 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le quote di cofinanziamento messe a disposizione da alcuni enti ed istituzioni hanno messo a disposizione. Ma scrive Action Aid: In totale, i fondi antiviolenza per il triennio 2015-2017 ammontano a 85,7 milioni euro circa. Ad oggi però, risulta erogato solo il 35,9%, pari a circa 30,8 milioni di euro». Briciole.I denari arrivano alle Regioni che li distribuiscono agli enti locali e secondo Action Aid finora ai centri antiviolenza (Cav) e alle case rifugio per l'annualità 2015-2016 è stato liquidato solo il 25,9% delle risorse. «Noi non abbiamo questo problema spiega l'assessore alle pari opportunità della Campania, Chiara Marciani per il 2015- 2016 abbiamo liquidato tutto». Ma attenzione. I fondi 2018 per i centri antiviolenza non sono stati ancora ripartiti tra le Regioni e quelli per il 2017 non sono stati ancora incassati dai governatori. «Aspettiamo ancora i 2 milioni del 2017 - spiega Chiara Marciani ma abbiamo stanziato 500 mila euro dai nostri fondi».