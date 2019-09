«Violentate da quattro giovani calciatori campani in Costa Smeralda», la denuncia di due ragazze

Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 15:18

Due ragazze hanno denunciato di essere state violentate in una spiaggia di Baia Sardinia, in Costa Smeralda . Ai Carabinieri di Budoni, località costiera della Gallura, hanno raccontato di aver subito le violenze sessuali dopo una serata in discoteca , da parte di quattro giovani calciatori campani. Loro, però, hanno già respinto ogni accusa.I militari di Budoni, coordinati dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola, stanno esaminando le immagini del sistema di sorveglianza del locale, dove le due ragazze e i calciatori erano stati insieme prima di raggiungere la spiaggia dove si sarebbe consumata la violenza. Al vaglio degli inquirenti anche un file video estrapolato dallo smartphone di uno dei ragazzi coinvolti.Il fascicolo sulla vicenda è stato aperto dalla procura di Tempio Pausania, la stessa che sta adesso indagando sul presunto stupro perpetrato da Ciro Grillo e dai suoi amici ai danni di una ragazza lo scorso luglio.