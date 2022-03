Cancellato volo Ita da Londra a Roma: decine di passeggeri a terra. Cos'è accaduto ieri

Una vera e propria odissea per alcune decine di passeggeri partiti da Londra e diretti a Roma, che nella giornata di ieri - lunedì 28 febbraio - non sono più potuti partire dopo che il loro volo è stato cancellato. Secondo quanto afferma ItaliaRimborso, che quantifica l'eventuale compensazione pecuniaria per i passeggeri in 250 euro (secondo quanto previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004), i viaggiatori si sono improvvisamente visti cancellare il proprio volo.

La partenza era prevista alle 16.55, il volo era Ita Airways AZ207: i passeggeri non sono più potuti partire per cause riconducibili presumibilmente alla compagnia aerea.