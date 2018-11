Kenya, volontaria italiana rapita in un attacco a centro commerciale

Lilian Sora, la presidente della onlus marchigiana per cui lavora la cooperante, ha spiegato di non potere rendere nota l'identità della ragazza. Nella zona ci sono stati rapimenti di stranieri da parte di fondamentalisti islamici con base in Somalia. «A quanto ci hanno raccontato le persone che abitano nel villaggio - ha aggiunto - sono arrivati quattro-cinque individui armati che hanno lanciato un petardo, facendo sollevare la sabbia e hanno sparato più volte. Poi sono andati, a colpo sicuro, nella casa dove era la nostra volontaria, probabilmente perché lì sapevano che c'era una italiana, anche se non so spiegarmi il motivo di quello che è successo. In quel momento era da sola, perché altri erano partiti e altri ancora arriveranno nei prossimi giorni».

Secondo i media locali la donna rapita si chiamerebbe Silvia Romano, 23 anni, di Milano, e lavorerebbe per la Onlus Africa Milele che opera nella contea di Kilifi. Durante l'attacco gli uomini, armati di fucili AK 47 «hanno sparato all'impazzata» prima di prelevare la volontaria. Si parla di diverse persone ferite e ricoverate in ospedale, riporta il sito della Bbc.