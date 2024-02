Xylella, nuova variante individuata in provincia di Bari: colpite piante di mandorlo

Una nuova variante è stata identificata a Triggiano, in provincia di Bari: un nuovo ceppo della Xylella denominato “Xylella fastidiosa”. La conferma è arrivata dall' assessore regionale all'agricoltura, Donato Pentassuglia. La variante è stata trovata su sei piante di mandorlo.

Cosa è la Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa è un batterio patogeno altamente virulento in grado di infettare oltre 500 specie di piante in tutto il mondo ed è causa di ingenti perdite economiche, sia a livello produttivo sia per gli elevati costi di monitoraggio e contenimento.

Originariamente individuato esclusivamente in America, Xylella fastidiosa si è poi diffuso in Asia e in Europa. Nel 2013, la Xylella fastidiosa è stato segnalata a Taiwan su vite e nello stesso anno in Puglia su piante di olivo. Successivamente è stato rinvenuto in diversi altri paesi fra cui: Iran su vite e mandorlo (2014) e Germania su oleandro e rosmarino (2016); inoltre nel 2016 sono state intercettate in Europa piante di caffè, infette, provenienti da vari paesi dell’America.

Le parole dell'assessore

L'assessore regionale all'agricoltura, Donato Pentassuglia alla scoperta di questa nuova variante, da un lato ha elogiato il lavoro che è stato fatto per scoprirla, dall altro ha detto di non di abbassare le guardia perchè bisogna capire ancora la sua pericolosità:

«Questa scoperta mette in evidenza il grande lavoro che stiamo facendo in Puglia, non lasciando nulla al caso ma continuando con un monitoraggio costante. Effettuiamo verifiche e campionamenti in oltre cento siti, e questa scoperta è il risultato di questo lavoro impegnativo ma efficace. La Regione, infatti, effettua indagini sui vettori e quindi sugli insetti, e proprio durante questa attività a campione è stata individuata la nuova variante di Xylella. Non dobbiamo creare allarmismi ma nemmeno abbassare la guardia, anzi. Non sappiamo ancora se la variante è più o meno aggressiva, se è virulenta, lo stabiliranno gli accertamenti. Ma quello che dobbiamo fare è usare massima cautela perché potenzialmente il vettore può colpire anche le piante di vite».