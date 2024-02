Papa Francesco all'Angelus benedice la protesta dei trattori, tra i fedeli un trattore e una mucca chiamata Ercolina2

Dopo la fattoria degli animali allestita a via della Conciliazione alcuni mesi fa, nel giorno di Sant'Antonio Abate e benedetta dal cardinale Mauro Gambetti, a san Pietro stamatina sono arrivati i trattori e una mucca, alla ricerca di una benedizione papale a sostegno della loro lotta. Il Vaticano si è sempre mostrato molto vicino al mondo agricolo e anche stavolta all'Angelus Papa Francesco non ha fatto mancare il suo apprezzamento con un saluto caloroso.

Gli agricoltori hanno spiegato che «con questa benedizione possiamo trovare la forza per vincere la partita».

Le organizzazioni di protesta dei trattori hanno aggiunto: «Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa contenente il benestare di entrare e assistere all'Angelus in piazza San Pietro!». In piazza c'era anche la mucca Ercolina 2, circondata dai numerosi pellegrini. Prima aveva percorso via della Conciliazione scortata dagli agricoltori e dagli agenti della polizia fino a raggiungere il presidio in piazza.

Gli agricoltori hanno donato al Papa della farina, «simbolo del nostro lavoro, del pane e del Pane di Cristo», l'immagine di un Cristo rinvenuta in un campo mentre un agricoltore arava e una campana, utilizzata dagli agricoltori per richiamare gli animali ma anche «simbolo del pellegrinaggio», spiegano gli agricoltori in Vaticano.

