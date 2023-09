I carri armati Abrams forniti all'Ucraina sono un flop? Diversi video circolano sui social e mostrano le difficoltà dei tank americani sulla neve. I cingolati scivolano e hanno difficoltà a muoversi. Possibile che un'arma così tanto attesa da Kiev non funzioni proprio nel momento in cui arriva? Non sembra così, innanzitutto, per gli Stati Uniti. «Faranno la differenza», ha affermato Mark Milley, il massimo generale americano. Con un potente motore, e un cannone da 120 mm, il mezzo è particolarmente letale contro le forze corazzate pesanti.

I problemi su fango e neve

Quale sarà l'impatto che gli Abrams avranno sulla guerra? Molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche che l'esercito ucraino ha dovuto affrontare in autunno e inverno, indicano gli esperti contattati da Newsweek. "Sarà interessante vedere come si comporterà durante operazioni di combattimento nel fango e nella neve, in una regione ricca di ruscelli e fiumi", ha affermato l'esperto militare Michael Peck. In totale, gli Stati Uniti hanno promesso 31 carri armati di questo tipo entro la fine di gennaio. Potrebbero, però, non avere l'impatto sperato.

In winter they send Abrams 🥺 🤭 pic.twitter.com/rHEf9wtOVi — Leo Ferrari (@LeoFerrarin) September 24, 2023

Il rischio manipolazione

Dietro le critiche, però, c'è il rischio di manipolazione da parte di Mosca. Prima dell'annuncio della consegna degli Abrams a Kiev, diversi media di propaganda e canali telegrafici filo-russi avevano diffuso la notizia che gli Stati Uniti non li avrebbero consegnati. Perché? "Non può muoversi nella neve". Ma i fact-checker di The Insider hanno mostrato filmati di esercitazioni invernali che coinvolgono i carri armati Abrams. In particolare uno del 2016, in Norvegia: non proprio un terreno facile. Nella clip ci sono si vedono i cingolati muoversi senza problemi nella neve e sulle strade ghiacciate.