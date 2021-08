Afghanistan, lo scrittore Enaiatollah Akbari: «Così i talebani ci impediranno di sognare il futuro»

È fuggito a piedi dall'Afghanistan a soli dieci anni. Ha attraversato l'Iran, la Turchia, la Grecia e il Mediterraneo. Il suo nome è Enaiatollah Akbari e oggi vive in Italia, dove si è laureato in Scienze Politiche e lavora in una società che collabora con l'università di Torino. Enaiatollah ha scritto due imperdibili libri in cui racconta sia il viaggio verso l'Europa sia le vicende di chi è rimasto in Afghanistan: due libri che hanno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati