Alessandro Fiori, un uomo a Chi l'ha visto: «Con me a Istanbul, doveva vedere una persona»

Possibile svolta nella scomparsa di: un telespettatore ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito l'appello e dopo averlo riconosciuto nella fotografia andata in onda su Raitre. «Non è partito dall'aeroporto di, ma da- ha detto Era un volo dellapartito nel primo pomeriggio del 12 marzo. Abbiamo viaggiato insieme. Lui è arrivato all'ultimo minuto. Eravamo seduti vicini. Ha chattato per tutto il tempo. Aveva due cellulari di cui uno nuovo che non sapeva tanto usare».«Abbiamo parlato per tutto il viaggio - ha aggiunto -. Mi ha detto che sarebbe rimasto due giorni ad Istanbul.. Col telefono stava cercando un albergo. Allora gli ho dato indicazione di due alberghi». L'hotel dove poi Alessandro si è fermato e dove è stato ritrovato il suo bagaglio, il portafoglio e solo uno dei due telefoni di cui parla il telespettatore, è proprio uno dei due alberghi segnatati da lui durante il viaggio.