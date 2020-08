Esplosione a Baltimora, 5 case crollate. «Adulti e bambini tra le macerie»

Secondo i vigili del fuoco di Baltimora, nella città del Maryland c’è stata un’esplosione che ha coinvolto cinque case. Vari adulti e bambini sarebbero ancora intrappolati nelle macerie. Tre adulti sono stati salvati e trasferiti in ospedale.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020