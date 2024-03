Baltimora, cosa non torna dell'incidente al ponte: dalla scheda del comandante sparita alle anomalie delle luci

Chi è il comandante della nave? E per quale motivo si è scontrata con uno dei piloni del ponte Francis Scott Key di Baltimora? Si rincorrono le teorie, tra fake news e indizi che portano a pensare alle spiegazioni più fantasiose. Di certo c'è che il portacontainer aveva avuto un incidente nel porto di Anversa (Belgio) nel 2016. Nell'occasione aveva urtato la banchina. Episodio non frequente, ma neanche impossibile. Di certo non come quello avvenuto martedì. I video hanno fatto il giro del mondo. E le ipotesi si sono moltiplicate.

Ponte crollato a Baltimora, il dramma degli operai intrappolati a 58 metri: riparavano buche nell'asfalto