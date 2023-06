Gruppo armato entra in ospedale e uccide due persone: padre e figlio

Un gruppo armato di almeno quattro uomini ha ucciso due persone e ne ha ferite altre tre in un ospedale di Resende, una città dello stato brasiliano di Rio de Janeiro. Le due vittime erano padre e figlio e anche due dei tre feriti appartengono alla stessa famiglia.

Come racconta la stampa locale, la banda ha invaso il parcheggio dell'ospedale con un'auto arrivata a grande velocità poco prima dell'inizio dell'orario di visita e gli assassini sono già scesi dal veicolo sparando. A quanto pare, i bersagli sarebbero stati proprio i familiari dei due deceduti, in quanto i malviventi, nonostante vi fossero molte altre persone in attesa di entrare nel nosocomio per visitare i parenti ricoverati, hanno preso di mira solo bersagli specifici e dopo averli sparati sono fuggiti con la stessa velocità con cui erano arrivati.

Paulo Sérgio Martins da Silva, 50 anni, e uno dei suoi figli, Renato Martins da Silva, 19 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco.

Un altro figlio di Paulo Sérgio, 26 anni, un nipote, 42 anni, che lavora in ospedale come barelliere, e una terza persona senza alcun legame con la famiglia sono rimasti feriti e sono stati operati nella stessa unità sanitaria, uno di loro versa in gravi condizioni.

Un gran numero di agenti della polizia è stata inviata sul posto e ha perquisito l'intera zona, ma non sono riusciti a arrestare gli assassini. La Polizia Civile ha già iniziato a indagare sull'attentato e sui moventi che hanno portato all'aggressione.