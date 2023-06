Uno degli abiti della principessa Diana è ora in vendita

Sebbene la principessa Diana abbia venduto molti dei suoi abiti alle aste di solidarietà, mentre era ancora in vita, sono molti i capi di abbigliamento che, di tanto in tanto, compaiono ancora sul mercato. Questa settimana, un altro pezzo che apparteneva al suo guardaroba va all'asta, come riporta il sito maxima.

Si tratta di un blazer a scacchi del marchio Turnbull & Asser, che si ritiene sia stato indossato dall'allora Principessa del Galles, al Guards Polo Club, a Windsor, nel 1988, e che sta per essere messo all'asta.

David Quelch, l'ex amministratore delegato di Burberry, avrebbe dato il blazer (valutato tra £ 300 e £ 500) a un assistente nel 1997 dopo che si era ritirato, spiegando all'epoca che il capo era stato inviato da Diana per essere rifatto con un tessuto diverso.

Sfortunatamente, non è possibile provare con assoluta certezza che questo sia esattamente il blazer indossato dalla principessa.

Tuttavia, alla rivista British Vogue, Lucy Bishop ha riferito: «Dopo un attento esame, il blazer Turnbull & Asser messo in vendita è identico a quello che Diana, Principessa del Galles, ha indossato».