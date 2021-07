Una bambina di 10 mesi è morta dopo 3 giorni di agonia per mancanza di farmaci. Juri Sayyed, era ricoverata in un ospedale alla periferia sud-est di Beirut, in Libano. La piccola aveva una febbre molto alta ma per 3 giorni i medici non le hanno dato nemmeno un anti-piretico a causa della scarsezza di medicine nel paese dovuta alla crisi economica.

