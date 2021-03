Biden scivola a cade mentre sale sull'Air Force One: paura per il presidente, poi si riprende e dice: «Parlerò con Putin»

Joe Biden è caduto mentre saliva le scale dell'Air Force One: il presidente Usa oggi, 19 marzo, è scivolato mentre saliva i gradini poco prima di partire per Atlanta per incontrare i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria di martedì nei saloni di massaggio. Sono stati attimi di paura.

APPROFONDIMENTI MOSCA Russia, la replica di Putin a Biden: «Lavoreremo con gli Usa ma... MOSCA Putin replica a Biden: «Gli auguro buona salute. Killer? Chi lo... LO SCENARIO Dietro lo scontro/Biden contro Putin e gli interessi libici LO SCONTRO Biden: «Putin è un assassino, pagherà per... ECONOMIA Vaccini, Biden: "Per Usa il 4 luglio sarà giorno indipendenza dal... PRIMO DISCORSO IN TV Usa, Biden: «Vaccino per tutti gli adulti non più tardi...

JUST IN - Biden stumbles while walking up the stairs to AF1pic.twitter.com/oXQNIKs5Or — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 19, 2021

Biden però, 78 anni, si è ripreso rapidamente - dopo un doppio scivolone immortalato dai media americani - dopo essere caduto sulle ginocchia. Una volta ripreso, ha continuato a salire i gradini. Poi ha salutato, prima di scomparire nell'aereo.

«Sono sicuro che a un certo punto parleremo», ha detto poi Bixen rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla recente polemica con presidente russo Vladimir Putin. Quanto a nuove sanzioni contro Mosca, «arriveranno a tempo debito», ha risposto prima di partire per Atlanta».

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA