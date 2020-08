Incendio in un palazzo nella Repubblica Ceca, 11 morti tra cui tre bambini: «Alcuni si sono lanciati dall'11° piano»

Paura e morte nella Repubblica Ceca. Ci sono anche tre bambini fra le 11 vittime di un incendio divampato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Un rogo devastante che è già stato definito il peggiore nella storia del paese e su cui la polizia sta indagando, riferisce la Bbc, mentre il governatore della regione Moravia-Slòesia, Ivo Vondrak, ha affermato che sembra essere stato appiccato deliberatamente.



My thoughts and prayers are with the people of #Bohumin #Czech Republic after learning that 11 people have died in a building fire. My heart goes to all those who have lost loved ones #StrongerTogether 🇻🇪🇨🇿 https://t.co/oLBoOjN4I6

— Nelson Dordelly Rosales, Ph.D/LL.D (@nelsondordelly) August 9, 2020