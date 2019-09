Il caffè si rovescia sul pannello di controllo, aereo costretto all'atterraggio di emergenza

Venerdì 13 Settembre 2019, 15:37

Una tazza di caffè si è versata nella cabina di pilotaggio, durante un volo tra Francoforte, Germania, e Cancún, Messico, e ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza a Shannon, Irlanda, secondo quanto riportato dalla Investigations Branch degli incidenti aerei del Regno Unito.La bevanda è caduta sul pannello di controllo, dal quale ha cominciato a emanare del fumo, che ha portato alla decisione di effettuare un atterraggio di emergenza.Sebbene l'episodio si sia verificato nel febbraio di quest'anno, l'incidente è stato segnalato dall'agenzia solo di recente. Come dettagliato in un rapporto, la bevanda è caduta sul pannello di controllo di un Airbus A330-243 con 326 passeggeri a bordo.A seguito della caduta della bevanda, il sistema di diffusione sonora dell'aereo è andato in tilt. Circa 40 minuti dopo il fatto i comandi si sono riscaldati notevolmente e la cabina si è riempita di fumo. Per questo i piloti hanno deciso di effettuare un atterraggio di emergenza.Come riportato dal The Guardian, l'incidente non ha avuto conseguenze importanti: non ci sono stati feriti e nemmeno danni aggiuntivi, tuttavia dopo lo spiacevole episodio la compagnia aerea coinvolta, Condor Airlines, ha modificato le sue regole, introducendo i coperti per tutte le tazzine che vengono fornite sui suoi aerei.