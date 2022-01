Londra, il giallo risolto in laboratorio: il cervello della moglie incastra il killer

Aveva dichiarato che la moglie era morta per una crisi epilettica, ma ora, quasi 12 anni dopo, Diane Stewart sta per avere giustizia: il marito Ian Stewart, già condannato all'ergastolo per aver ucciso la fidanzata e famosa scrittrice, ora è sotto processo anche per il suo omicidio. Sembra la trama di un film, o di una serie tv che ha come protagonista una squadra di patologi forensi. Eppure è tutto vero.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati