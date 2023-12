Chef stellato costretto a lasciare il ristorante. «Aiuto cuoco legato nudo a una sedia, umiliato davanti allo staff»

Aurélien Largeau, chef del ristorante una stella Michelin La Table d'Aurélien Largeau, ha lasciato il suo lavoro il 21 dicembre dopo le accuse e le immagini diventate virali sui social di un episodio avvenuto in uno dei locali dell'hotel. La conferma è arrivata dall'Hyatt Group alla Cnn. Hyatt Group possiede l'Hotel du Palais, a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, dove Largeau aveva il suo ristorante.

«A causa della nostra politica aziendale e del rispetto della privacy di tutti i soggetti coinvolti, non possiamo commentare ulteriormente», ha detto Hyatt Group alla Cnn. «L’incidente non riflette i valori forti che tutti noi rappresentiamo e ora sono state prese le decisioni appropriate. La sicurezza, il benessere e il benessere dei nostri colleghi, ospiti e partner sono sempre le nostre massime priorità».

Cosa è successo

Le accuse sono state riportate inizialmente da Sud Ouest, quotidiano francese di quell'area.

Un giovane assistente è stato legato nudo a una sedia, davanti ai membri dello staff del ristorante e alla presenza dello chef. «I video sono stati registrati e condivisi sui social media, mostrando la vittima con una mela in bocca e una carota nelle natiche», ha riportato Sud Ouest nel suo articolo pubblicato il 26 dicembre.

La replica dello chef: «Attacco mostruoso al mio onore»

Lo chef Largeau ha rilasciato una dichiarazione a BFMTV negando qualsiasi accusa contro di lui: «Sono dichiarazioni false e diffamatorie e un attacco mostruoso al mio onore e alle mie formidabili squadre». Secondo BFMTV la Procura di Bayonne ha avviato un'indagine preliminare sull'incidente. I video che circolavano sui social sono stati rimossi. Largeau guida la cucina dell'Hotel du Palais dal 2020 e ha contribuito a ottenere una stella Michelin.