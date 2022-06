Chiesa ortodossa ucraina a Mosca, un altro pezzo si stacca dal Patriarca Kirill (ma lui minimizza)

La batosta per il Patriarcato di Mosca è micidiale. Uno schiaffo, anche se a pochi giorni dalla dichiarazione secessionista della Chiesa ortodossa dell'Ucraina, (legata canonicamente a Mosca) si cerca di minimizzare. Domenica 29 maggio, i rappresentanti del Patriarcato di Mosca hanno cercato di limitare la portata della dichiarazione di indipendenza annunciata due giorni prima dalla Chiesa ortodossa ucraina. Una scelta arrivata dopo una consultazione collegiale resa necessaria dalle posizioni di Kirill sulla guerra, benedicendo la invasione dell'Ucraina dal male.

Domenica scorsa, durante l'omelia, Kirill ha reagito accusando «spiriti maligni» che hanno «unito le forze per fare in modo che un abisso separi» gli ortodossi di Russia e Ucraina. «Comprendiamo la sofferenza della Chiesa ortodossa ucraina», ha detto. «Comprendiamo che Sua Beatitudine il Metropolita Onuphre [il capo della Chiesa ortodossa ucraina] e l'episcopato devono agire nel modo più saggio possibile per non complicare la vita dei loro fedeli (...). Preghiamo affinché gli ostacoli esterni temporanei non distruggano l'unità spirituale del nostro popolo».

La posizione del Patriarcato di Mosca è stata chiarita dal presidente del dipartimento delle relazioni esterne, il metropolita Hilarion. In un testo, pubblicato online, ha presentato la delibera del Consiglio ecclesiastico ucraino come il risultato di pressioni senza precedenti sul clero e sui fedeli «da parte di gruppi estremisti, autorità locali e strutture scismatiche». Quest'ultima si riferisce alla Chiesa ucraina sotto il Patriarcato di Kiev, che ha rotto i suoi legami con Mosca all'inizio degli anni '90 e ha ricevuto il riconoscimento ufficiale della sua indipendenza (autocefalia) dal Patriarcato di Costantinopoli nel 2019. Il metropolita Hilarion ha accusato: Gli scismatici stanno cercando di impadronirsi delle proprietà" della Chiesa ortodossa ucraina sotto il Patriarcato di Mosca».