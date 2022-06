Cina invia decine di aerei da guerra vicino Taiwan: «Violato lo spazio aereo di Taipei»

La Cina viola lo spazio aereo di Taiwan. E la tensione tra i due Paesi sale. Secondo il ministero della Difesa di Taipei, ieri 29 aerei da guerra cinesi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea autodichiarata (Adiz) di Taiwan .

Cina, la portaerei Fujian è la prima a poter competere con gli Usa (e nel nome c'è un riferimento a Taiwan)

APPROFONDIMENTI LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Putin, la telefonata con Xi rilancia l'alleanza Russia-Cina:... L'INAUGURAZIONE Cina, la portaerei Fujian è la prima a poter competere con gli... LA DIPLOMAZIA INTERNAZIONALE Cina-Usa, tensione su Taiwan e rischio escalation reale: le minacce...

Il ministero ha affermato che si trattava di un gruppo di aerei da combattimento, aerei di preallarme e controllo, aerei da guerra elettronica, aerei anti-sottomarino, aerei di intelligence elettronica e aerei per il rifornimento aereo. È stato il terzo più alto numero giornaliero di jet cinesi che sono entrati nell'Adiz di Taiwan dall'inizio dell'anno e il blitz arriva meno di un mese dopo che la Cina ha inviato 30 aerei da guerra in una missione simile. Come risposta, l'esercito taiwanese ha fatto decollare aerei da combattimento per mettere in guardia i jet cinesi, ha emesso allarmi radio e ha schierato sistemi missilistici di difesa aerea per monitorare le attività, ha aggiunto il ministero della Difesa.

LO SPAZIO AEREO

Pechino non ha escluso la forza militare per invadere Taiwan e ha mantenuto la pressione sull'isola negli ultimi anni con frequenti voli di aerei da guerra. Un Adiz è imposto unilateralmente e distinto dallo spazio aereo sovrano, che è definito dal diritto internazionale con un'estensione di 12 miglia nautiche dalla costa di un territorio.



TENSIONI NELLO STRETTO DI TAIWAN

La questione di Taiwan è stata in prima linea nelle relazioni Usa-Cina negli ultimi mesi. Le tensioni tra Washington, che è impegnata a sostenere l'autodifesa dell'isola, e Pechino su Taiwan sono all'ordine del giorno. In un discorso programmatico a Singapore, il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha accusato gli Stati Uniti di comportarsi come «bulli» nella regione e ha promesso che l'Epl avrebbe «combattuto fino alla fine» per fermare l'indipendenza di Taiwan.