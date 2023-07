Cipro, un team di archeologi svedesi scopre tombe ricche di manufatti preziosi

Una spedizione archeologica svedese ha fatto la straordinaria scoperta di tombe fuori dalla metropoli commerciale dell'età del bronzo di Hala Sultan Tekke a Cipro.

I ricercatori dell'Università di Göteborg affermano che queste tombe sono tra più ricche mai trovate nella regione del Mediterraneo e forniscono preziose informazioni sulla storia dell'antica città. I preziosi manufatti trovati nelle tombe suggeriscono che i defunti detenevano posizioni di potere e autorità nella città, e che quello era un centro significativo per il commercio del rame tra il 1500 e il 1300 a.C.

Guidata dal professor Peter Fischer, la squadra di spedizione ritiene che la ricchezza delle tombe indichi che si trattava di tombe reali, anche se l'esatta natura del governo della città durante quel periodo rimane incerta.

Gli individui sepolti in queste tombe probabilmente hanno svolto un ruolo di primo piano nel governare la città, che era rinomata per il suo coinvolgimento nel commercio del rame.

Situate fuori dalla città dell'età del bronzo, le tombe sono costituite da camere sotterranee a cui si accede attraverso stretti passaggi dalla superficie. Queste camere variavano di dimensioni, con alcune che misurano fino a 4 x 5 metri. «Considerando la ricchezza dei beni funerari, è ragionevole presumere che queste fossero tombe reali, anche se non sappiamo molto della forma di governo praticata in città all'epoca. Indubbiamente quelli sepolti qui facevano parte del governo della città» afferma Peter Fischer, professore di archeologia e leader della spedizione.

La spedizione svedese di Söderberg, che sta scavando a Hala Sultan Tekke vicino alla città di Larnaca dal 2010, ha precedentemente scoperto tombe da camera con preziosi oggetti funerari. Tuttavia, le tombe scoperte di recente si distinguono per la quantità e l'eccezionale qualità dei manufatti che si trovano al loro interno. Più di 500 manufatti completi sono stati prelevati dalle tombe. Molti di questi oggetti sono stati realizzati con metalli preziosi, gemme, avorio e ceramiche di alta qualità. Circa la metà sono stati importati dalle culture vicine. L'oro e l'avorio provenivano dall'Egitto, mentre pietre preziose come il lapislazzuli blu, la corniola rosso scuro e il turchese blu-verde sono state importate rispettivamente dall'Afghanistan, dall'India e dal Sinai. Le tombe contenevano anche ambre della regione baltica.

Le tombe sono state scoperte usando i magnetometri, un tipo di strumento in grado di produrre immagini che mostrano oggetti e strutture fino a due metri sotto la superficie. Confrontando il sito in cui le ceramiche rotte erano state portate alla luce attraverso le attività agricole con la mappa del magnetometro, i ricercatori hanno identificato grandi cavità sotto la superficie, portandoli a indagare ulteriormente l'area e infine a scoprire le tombe. Tra gli scheletri ben conservati trovati nelle tombe c'era quello di una donna circondata da dozzine di vasi di ceramica, gioielli e uno specchio rotondo in bronzo lucido. Inoltre, un bambino di un anno è stato sdraiato accanto a lei, accompagnato da un giocattolo di ceramica.

I diademi, adornati con immagini in rilievo di tori, gazzelle, leoni e fiori, erano indossati da diversi individui, sia uomini che donne. «Diversi individui, sia uomini che donne, indossavano diademi e alcuni avevano collane con ciondoli di altissima qualità, probabilmente realizzati in Egitto durante la 18a dinastia al tempo di faraoni come Thutmos III e Amenophis IV (Akhenaten) e sua moglie Nefertiti». La maggior parte dei vasi di ceramica proveniva da quella che ora chiamiamo Grecia, e la spedizione trovò anche vasi dalla Turchia, dalla Siria, dalla Palestina e dall'Egitto. Tra gli oggetti funerari anche armi di bronzo, alcune intarsiate con avorio, e un sigillo con cornice d'oro fatto di ematite con iscrizioni di dei e governanti. «La vasta ricchezza degli individui sepolti proveniva dalla produzione di rame. Le miniere vicine nei Monti Troodos producevano minerale di rame, che fu raffinato in città. Questa città portuale ha poi esportato il metallo raffinato in grandi quantità verso le culture vicine. Il rame era una merce importante perché, combinato con lo stagno, diventa il bronzo in lega dura, che ha dato il nome all'età del bronzo», afferma Peter Fischer.