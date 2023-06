Scoperta un'intera città maya nella giungla messicana: rinvenute strutture piramidali di oltre 15 metri e ceramiche

Sembra una scoperta degna dell'archeologo Indiana Jones ma non è così: la realtà supera la fantasia. Gli archeologi - quelli reali - hanno trovato un'antica città nella giungla. Gli studiosi messicani hanno scoperto i resti di un'antica città maya nelle profondità della giungla della penisola dello Yucatán.

Cosa è stato scoperto

Gli esperti hanno trovato diverse strutture piramidali di oltre 15 metri di altezza. Le ceramiche rinvenute nel sito sembrano indicare che fu abitato tra il 600 e l'800 d.C., un periodo noto come Tardo Classico. Gli archeologi hanno chiamato il sito Ocomtún (colonna di pietra in lingua maya). I Maya sono considerati una delle grandi civiltà dell'emisfero occidentale, rinomata per i suoi templi piramidali e i grandi edifici in pietra in un'area che oggi comprende il Messico meridionale, il Guatemala e il Belize.

Questi ultimi resti sono stati rinvenuti in una riserva ecologica nello stato di Campeche, un'area così densa di vegetazione da essere poco esplorata.

Maya, scoperta la prima autostrada del mondo: collegava una rete di 417 città oggi sepolte nella giungla. E' datata 1000 avanti Cristo

L'Istituto Nazionale di Storia e Storia del Messico (INAH) ha dichiarato che la scoperta è il risultato di un lavoro sul campo volto a documentare l'archeologia dei Bassifondi Maya Centrali, un'area di 3.000 kmq di giungla disabitata. L'INAH ha dichiarato che la scansione laser aerea effettuata dall'Università di Houston ha aiutato il team di ricerca a individuare «numerose concentrazioni di strutture preispaniche». Ivan Sprajc, che ha guidato l'équipe, ha dichiarato che la sorpresa maggiore è stata la scoperta di un terreno elevato circondato da zone umide. Su questo terreno sono stati trovati diversi edifici di grandi dimensioni, tra cui alcuni a forma di piramide di oltre 15 metri.

«Il sito sarebbe servito come importante centro regionale», ha dichiarato Sprajc in una dichiarazione rilasciata dall'INAH. Le colonne cilindriche in pietra che hanno spinto i ricercatori a chiamare il sito Ocomtún erano probabilmente ingressi a stanze nelle parti superiori degli edifici, ha aggiunto.

Secondo Sprajc, il sito ha probabilmente subito notevoli cambiamenti tra l'800 e il 1000 d.C. prima di essere vittima del crollo della civiltà Maya di pianura nel X secolo.