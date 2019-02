Condannato per omicidio, sconta 19 anni di carcere. Ma la sua 'vittima' era viva

Sabato 23 Febbraio 2019, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2019 14:48

Un caso di giustizia decisamente paradossale, quella di un uomo che si trova in carcere dal 2000 dopo essere stato giudicato, anche se la sua presunta, in realtà, è ancora. La clamorosa notizia arriva dal Messico, dovesi appresta a compiere Come riporta SDP Noticias , l'uomo, il 26 maggio del 2000, era stato vittima di un arresto violento da parte della polizia: aggredito, colpito ripetutamente e caricato con forza da alcuni poliziotti in borghese su un'auto privata e con i vetri oscurati. L'arresto, avvenuto nella zona di Acolman, nelorientale, aveva preceduto una serie di torture sull'uomo, accusato di omicidio ma apparentemente senza prove né testimonianze.Al termine del processo penale a suo carico,era stato riconosciuto colpevole di omicidio dai giudici, che lo avevano. Eppure, stando ai legali dell'uomo, la presunta vittima sarebbe ancora in vita: ilsu cui si sono basate le indagini, infatti, corrisponderebbe ad, più bassa di qualche centimetro, con la pelle più scura e con segni particolari, nei e cicatrici, completamente differenti., la moglie di, ha denunciato: «Non si può chiamare giustizia quella in cui le prove vengono fabbricate artificiosamente. Il Messico non è più uno stato di diritto, mio marito è detenuto da 19 anni per un delitto che non ha mai commesso e gli hanno estorto una confessione torturandolo». La denuncia della moglie arriva a quasi quattro anni di distanza da un lungo e disperato appello di, che chiedeva all'allora presidente messicano, Enrique Pena Nieto, di essere scarcerato.