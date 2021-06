Coppa America, Venezuela colpito dal Covid con 13 casi positivi

Alla vigilia della gara d'esordio della Coppa America contro il Brasile, Paese ospitante, tredici tra giocatori, staff tecnico e funzionari venezuelani sono risultati positivi al test per il Covid-19, ad annunciarlo la Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol). In una dichiarazione si afferma che le persone infette sono state isolate e rimarranno sotto controllo medico. «Devono rimanere in quarantena, in conformità con i protocolli locali, e non possono essere in contatto con nessuno all'interno o all'esterno del campo del Venezuela», ha affermato il Conmebol. L'entità ha aggiunto che la partita di domenica a Brasilia si svolgerà come previsto.

APPROFONDIMENTI IL PORTIERE Ospina convocato per la Copa America:esordio il 13 giugno contro... LA CURIOSITÀ Maradona, spot per la Copa America:«È la prima volta... RIO DE JANEIRO Brasile, Rogerio Caboclo sospeso dopo l'accusa di molestie...

Ospina convocato per la Copa America: esordio il 13 giugno contro Ecuador

La Federcalcio venezuelana (FVF) può sostituire qualsiasi giocatore interessato dopo che la Conmebol ha stabilito che non ci sarebbero state restrizioni sui cambi di squadra durante il torneo. La FVF non ha rivelato immediatamente i nomi di coloro che sono risultati positivi. Il 31 maggio il Brasile è stato confermato come paese ospitante della Copa America, meno di 24 ore dopo che la Conmebol ha dichiarato che l'Argentina non avrebbe più organizzato il torneo a causa dell'aumento dei casi di coronavirus nel paese. La Colombia è stata privata del suo status di paese co-ospitante all'inizio di maggio a causa di violente proteste antigovernative. Secondo i dati ufficiali, il Brasile ha avuto più di 17,3 milioni di casi confermati di coronavirus, 486.000 dei quali fatali. Gli Stati Uniti sono l'unico paese con un numero di morti più alto.