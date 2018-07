Gran Bretagna, coppia avvelenata con agente nervino, la polizia: «Maneggiato oggetto contaminato»

La coppia avvelenata vicino Salisbury con il Novichok «è stata esposta all'agente nervino maneggiando un oggetto contaminato». Lo ha reso noto la polizia britannica, in seguito a «ulteriori test su campioni prelevati dai pazienti». La Metropolitan Police ha aggiunto che gli investigatori «stanno lavorando nel modo più veloce e accurato possibile per identificare la fonte della contaminazione».



Charlie Rowley, 45 anni, e Dawn Sturgess, 44, sono stati avvelenati da un agente nervino dello stesso tipo di quello usato contro gli Skripal lo scorso marzo, ha confermato il ministro degli interni britannico Sajid Javid, in una audizione alla Camera dei comuni. Sono impegnati nell'indagine 100 agenti dell'anti terrorismo che operano insieme alla polizia del Wiltshire. Ieri Scotland Yard aveva reso noto che l'esito degli esami condotti nei laboratori di Porton Down avevano stabilito che si trattava di Novichok.



«Il governo di Theresa May la faccia finita con gli intrighi sulle armi chimiche e non intralci l'inchiesta su quello che è accaduto a cittadini russi in Gran Bretagna». È quanto chiede la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova. L'anti terrorismo britannico ha denunciato che la coppia di Amesbury ricoverata all'ospedale di Salisbury sabato in gravi condizioni, è stata avvelenata dal gas nervino Novichok, già usato contro Sergei e Yulia Skripal lo scorso marzo. Londra ha sollecitato la Russia a dare spiegazioni sull'avvelenamento di marzo per poter spiegare anche il caso più recente.

