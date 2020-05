Coronavirus, Trump contro la scienza: «Linea Fauci inaccettabile»

LEGGI ANCHE

Il presidente avventato contro lo scienziato prudente.Le ragioni di un popolo stanco e frustrato, sulle ginocchia rotte di un’, contro i rischi di una seconda ondata, sulla scia della prima che non è ancora finita., non ce la fa più ad aspettare:, ha dichiarato a scena aperta,«Vuole stare da entrambi i lati dell’equazione», ha aggiunto poi.Tradotto in altre parole, siamo al famoso “vuole la botte piena e la moglie ubriaca”.Non si può avere tutto, insomma.Il ragionamento è brutale, ma è in qualche modo sensato.È ovviamente legato a logiche elettorali, ma è al tempo stesso infarcito di una buona dose di realismo.Perché se è vero che Trump non può permettersi certi numeri di Pil e di (dis)occupazione per incassare la riconferma alla Casa Bianca, è anche vero che certi fondali statistici non possono permetterseli in primis gli americani.Le raccomandazioni di Fauci, dunque, sono sì da tenere in grande considerazione.Ma. Debba cioè assumersi le proprie responsabilità decisionali per far sì che la metafora dell’equazione si risolva senza sbilanciarsi troppo né dall’una né dall’altra parte.La verità sta nel mezzo, Trump è in affanno, ma la sta cercando.Sa che il presidente è piuttosto abituato a disfarsi di chiunque osi sbarragli la strada.