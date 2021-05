Covid, nuova settimana record: 5,7 milioni di casi e oltre 93 mila morti

Mentre in Europa la maggior parte dei Paesi lavora alle parziali riaperture e alla ripartenza dei settori trainanti dell'economia, a livello mondiale la pandemia è ancora ai livelli più alti dall'inizio dell'emergenza. Per la seconda settimana consecutiva il numero di casi di Covid-19 a livello globale resta ai livelli peggiori da marzo 2020, con oltre 5,7 milioni di nuovi contagi, dopo 9 settimane consecutive di aumento. I nuovi decessi sono oltre 93mila, in crescita per la settima settimana consecutiva. È quanto rileva l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dell'ultimo report epidemiologico settimanale.

India, la Banca centrale stanzia 6,7 miliardi per vaccini e sanità. Ma l'emergenza continua

La regione del Sud-Est asiatico continua a registrare un marcato aumento sia dei casi sia dei decessi, sottolinea l'Oms. L'India concentra oltre il 90% dei contagi e dei morti nella regione, precisa l'agenzia ginevrina, come pure il 46% dei casi e il 25% dei decessi segnalati globalmente nell'ultima settimana. Diminuisce l'incidenza nelle regioni Europa, Mediterraneo orientale, Africa e Americhe; stabile nella regione del Pacifico occidentale. Il numero di morti è calato in Europa, Africa e Pacifico occidentale, mentre lievi aumenti sono stati riportati nelle Americhe e nel Mediterraneo orientale. Questa settimana il numero maggiore di nuovi casi è stato registrato da India (2.597.285, +20%), Brasile (421.933, +4%), Stati Uniti (345.692, -15%), Turchia (257.992, -32%) e Francia (163.666, -23%).